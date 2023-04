Heimatmuseen: Im "Dorf im Dorf" steht die Zeit still

Am 30. April wird wieder in die Hände gespuckt. Dann wird nämlich im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf der traditionelle Maibaum aufgestellt – natürlich ohne technische Hilfsmittel und damit so, wie es früher burgenländisches Brauchtum war.

Dass dieses nicht nur in Form von Veranstaltungen wie dieser weiterlebt, sondern auch hautnah erlebt werden kann, ist dem Engagement von Gerhard Kisser und seiner Frau Eveline Niederbacher-Kisser zu verdanken. Vor 50 Jahren lernte der gebürtige Wiener die südburgenländische Gemeinde Gerersdorf bei Güssing kennen – und verliebte sich prompt in das damals letzte strohgedeckte Haus der Ortschaft, genauer gesagt in die noch original erhaltene Rauchküche.

