Heftige Unwetter: Lenker aus Pkw gerettet

Das Unwetter hatte am Freitag gegen 21.30 Uhr seinen Lauf genommen. Alleine in Mogersdorf, wo die Aufräumarbeiten bis in die Morgenstunden dauerten, waren acht Feuerwehren mit elf Fahrzeugen im Einsatz.

Betroffen waren unter anderem auch die Gemeinden Jennersdorf, Kalch und Königsdorf. Die L116 war über fast zwei Stunden hinweg für den Verkehr gesperrt.