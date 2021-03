Haydnkons am Weg zur privaten Hochschule

Geplant sind je ein Bachelor und ein Master of Arts in künstlerischen Studien sowie in künstlerisch-pädagogischen Studien. Für die Bachelorstudien sind acht Semester, für die Masterstudien vier Semester vorgesehen. Kooperationen sind nicht nur mit den anderen beiden Hochschulen geplant, sondern auch im Ausland. Nemeth nannte etwa die Liszt Akademie in Budapest, die Weimarer Hochschule, das Haydn Institut in Köln oder ein Institut in Shanghai, das an einer Expositur der Joseph Haydn Hochschule interessiert sei.