Haupternte: "In manchen Gärten gibt es keine einzige Marille“

Neue, "stabilere" Sorten

Auch Michael Habeler aus Wiesen (Bezirk Mattersburg) ist mit seiner Familie in fünfter Generation im Obstbau tätig. Neben Erdbeeren hat der 29-Jährige Steinobst-Kulturen, darunter auch Marillen. Auch in seinem Betrieb hat der Spätfrost Schäden angerichtet. „Die Ausfälle sind unterschiedlich je nach Sorte und Lage.“ Teilweise hat er Einbußen bis zu 40 Prozent. Mit der Qualität ist Habeler „sehr zufrieden“. Während in Kittsee vor allem die Sorte „Ungarische Beste“ kultiviert wird, sind es in Wiesen auch neue, „stabilere Sorten“ wie „Tsunami“, „Orange Red“ oder „Big Red“, so Habeler.

Eine der beliebtesten Obstart

Laut Landwirtschaftskammer (LK) Burgenland zählt die Marille zu den beliebtesten Obstarten – und zwar nicht nur beim Konsumenten, sondern auch beim Produzenten. „Daher hat es in der letzten Zeit ein starkes Interesse an Neuauspflanzungen gegeben“, erklärt eine Sprecherin der Kammer. 28 Hektar wurden neu kultiviert.

Maurovich und sein Sohn haben große Pläne, was die Marillen- bzw. Obstproduktion betrifft: Augenmerk wird künftig neben Whiskey und Gin auf die Herstellung von Nektar und Frizzante gelegt.