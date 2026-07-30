Bis zu 100 Öfen: Warum dieser Fund archäologisch so besonders ist

Auf einem Acker in Hannersdorf im Burgenland sind zwei Töpferöfen aus der Römerzeit freigelegt worden. Archäolog*innen vermuten, dass sich noch bis zu 100 weitere Öfen unter der Erde befinden. Die Funde stammen aus der Mitte des 1. Jahrhunderts bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts n.u.Z. Erste Hinweise auf die Fundstelle gab es bereits bei Bauarbeiten vor einigen Jahren im Ortsteil Burg. Geomagnetische Untersuchungen lieferten in der Folge Hinweise auf zahlreiche unterirdische Strukturen. In einer aktuellen Lehrgrabung unter Leitung von Basema Hamarneh von der Universität Wien wurden nun erste Ergebnisse erzielt, die laut den Angaben die Erwartungen übertreffen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IKA/L. Schlamp Archäologen entdecken Töpferöfen aus der Römerzeit, Ausmaß größer als erwartet.

In den ersten beiden Arbeitswochen konnten in rund 40 Zentimetern Tiefe die Reste zweier Keramikbrennöfen mit Arbeitsgruben dokumentiert werden. Auch weitere Gruben, die als Lehmentnahme- und Abfallgruben angesprochen werden, wurden festgestellt. Die Strukturen sind mit Keramik gefüllt. Hergestellt wurden Schüsseln, Schalen, Becher und Vorratsgefäße. Auffällig ist die große Zahl an im Ganzen erhaltenen Gefäßen sowie an Fehlbränden. Diese misslungenen Stücke geben laut Grabungsleiterin Basema Hamarneh Einblicke in die Produktionsabläufe und deuten darauf hin, dass in größerem Umfang produziert wurde. Auch importierte Ware wie Terra Sigillata wurde gefunden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IKA/L. Schlamp Zwei Töpferöfen freigelegt, Hinweise auf große Keramikproduktion in Hannersdorf.

Die nächste größere römische Ansiedlung ist die rund 16 Kilometer entfernte Stadt Savaria im heutigen Ungarn. Eine Abnehmersiedlung in unmittelbarer Nähe ist nicht bekannt. Neben den römischen Funden wurden auch Spuren aus der Jungsteinzeit entdeckt, darunter Keramikscherben und Reste von Langhäusern. Die Befunde zeigen laut den Angaben, dass es sich um eine multiperiodale Fundstelle handelt, die bereits im 6. Jahrtausend v.u.Z. genutzt wurde.