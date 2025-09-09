Stonehenge ist im Vergleich zu Rechnitzer Kreisgräben ein Jungspund

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Frühgeschichtliche Fundstätten gibt es im Burgenland zuhauf. Acht davon sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und kulturtouristisch erschlossen werden. Das sieht der vor einigen Jahren präsentierte Masterplan Archäologie vor. Das Meisterstück des Masterplans findet sich in Rechnitz, wo rund um Kreisgrabenanlagen aus der mittleren Jungsteinzeit ein Besucherzentrum entstehen soll.

Entdeckt wurden die insgesamt drei zumindest 6.500 Jahre alten Anlagen mit einem maximalen Durchmesser von 105 Metern erst ab 2011 dank luftbildarchäologischer und geomagnetischer Untersuchungen. Dass sie nun auch mit freiem Auge erkennbar sind, liegt an nachträglichen Bepflanzungen, die die Konturen nachzeichnen. Eine der aus Gräben und Palisaden gestalteten Anlagen verfügt über drei konzentrische Kreise, die beiden anderen haben je zwei. Möglicherweise dienten die Kreisgrabenanlagen, die gut 2.000 Jahre älter als Stonehenge sind, als Versammlungsorte oder als astronomische Observatorien. Archäologisch ganz vorn dabei Dass sich in Rechnitz gleich drei der mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen befinden, lege nahe, dass diese Gegend im mittleren Abschnitt der Jungsteinzeit „ein überregionales Zentrum“ gewesen sei, sagt Nikolaus Franz, Leiter von Archäologie Burgenland im Amt der Landesregierung.

Zwar gibt es im nordburgenländischen Stotzing auch einen Kreisgraben und derartige Anlagen sind in ganz Ostösterreich verbreitet, aber mit drei Kreisgräben ist Rechnitz archäologisch gleichsam ganz vorn dabei. Für die bäuerliche Bevölkerung, die sich hier in der Jungsteinzeit angesiedelt hat, dürfte südlich des Geschriebensteins eine Gunstlage gewesen sein, denn auch auf ungarischer Seite gibt es Siedlungsnachweise aus dieser Zeit, wissen die Archäologen. Teil des Rechnitzer Besucherzentrums wird übrigens nur eine der drei Kreisgrabenanlagen. Sie liegt zur Gänze auf einem Grundstück, das die Landesimmobiliengesellschaft vom Eigentümer erworben hat. Die beiden anderen Anlagen erstrecken sich über mehrere Grundstücke, zum Teil handelt es sich auch um Bauland. Bodenfunde Alle drei Kreisgrabenanlagen und die jungsteinzeitlichen Siedlungen stehen aber unter Denkmalschutz.