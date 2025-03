8.000 Jahre alte Hügelgräber werden in Multimedia-Betonkuppel erklärt

Genau in diesen Wald führte am Mittwoch der Weg der Landespolitik und des Burgenland Tourismus. Denn in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Südburgenland und der Archäologieabteilung des Landes wird bis zum Frühjahr 2026 eine moderne, interaktive Ausstellung entstehen, die die Geschichte des Hügelgräberfeldes in einer völlig neuen Dimension präsentiert.