Hannah I: Joiserin wird burgenländische Weinkönigin

Prinzessin Sophie

Eine Königin braucht freilich auch eine Stellvertreterin. Für Hannah I. wird diese Rolle in den kommenden Jahren Sophie Smoley als Weinprinzessin übernehmen. Sie ist, wie ihre Vorgesetzte, 23 Jahre alt und stammt ebenfalls aus dem Bezirk Neusiedl am See. Und da hören die Gemeinsamkeiten noch nicht auf: Sie sind Schulfreundinnen und wurden beide in Klosterneuburg ausgebildet.