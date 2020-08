Weinkönigin Susanne auf den Spuren ihrer Mutter

Sorgen bereitet der neuen Weinkönigin der aktuelle Preisverfall in der Branche: „Da fragt man sich, ob man es sich dafür antun soll, bei 37 Grad im Sommer oder minus 10 Grad im Winter im Weingarten zu stehen.“ Für all die Arbeit im Hintergrund wolle sie in ihrer Funktion auch Aufklärungsarbeit leisten.

Nach Volks- und Hauptschule in Gols hat Susanne Riepl die HBLA für Wein- und Obstbau im niederösterreichischen Klosterneuburg absolviert. Nach bestandener Matura heuer im Mai ist sie nun im elterlichen Betrieb in Gols tätig. Ihr Lieblingswein sei der Chardonnay (Barrique), erzählt sie, ihr Lieblingsplatz im Burgenland der Neusiedler See. Zu den Hobbys der Weinkönigin zählen die Schauspielerei, das „Zeichnen und Quizzen“ sowie Obst zu kultivieren und zu verarbeiten. Ihre Stärken? „Willensstärke, Hilfsbereitschaft, Motivationsfähigkeit, aufgeschlossener Umgang mit Menschen, Redegewandtheit und Wissensdurst.“