Handwerk und Krämermarkt trotzen der Pandemie

"Guter Mix an Angeboten"

Geschirr, Schuhe, Strickwaren, Spielzeug und den Duft von Langos – das alles finden Besucher beim Wochen- und Jahrmarkt. Viele der angepriesenen Waren werden von den Marktfahrern in Eigenproduktion hergestellt.

„Im Burgenland findet man einen guten Mix an Angeboten“, nennt Eckhardt das Erfolgsrezept. Auch mit den Bürgermeistern gebe es in Zeiten der Pandemie eine gute Zusammenarbeit. Die Ortschefs zeichnen nämlich mit dem Erlass einer entsprechenden Verordnung dafür verantwortlich, dass in ihren Gemeinden Märkte abgehalten werden können. Auch auf die Einhaltung der Corona-Sicherheitsregeln muss geachtet werden.

Dass der Einkauf am Markt ein besonders sicherer sei, davon ist Eckhardt überzeugt. „Die Waren werden im Freien angeboten. So sicher und direkt vor der Haustür einkaufen kann man sonst nirgends.“

Übrigens: Wer auf den Geschmack gekommen ist, ist heute, Samstag, beim Krämermarkt in Andau (Bezirk Neusiedl am See) sowie am Montag beim Jahrmarkt in Mattersburg gut bedient.