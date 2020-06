"Halloween"-Schütze war FPÖ-Politiker

Der „Halloween-Schütze“ war FPÖ-Funktionär im Mittelburgenland, bestätigte der freiheitliche Landeschef Hans Tschürtz am Dienstag einen ORF-Bericht. Er habe den 32-Jährigen mittlerweile aber schon aus der Partei ausgeschlossen, dessen Funktionen im Bezirk würden demnächst nachbesetzt, präzisierte der blaue Frontmann im KURIER-Gespräch.

Wie berichtet, hatte der 32-jährige Mann am 31. Oktober mit seinem Halbbruder „Schießübungen“ auf dessen Terrasse in Großhöflein im Nordburgenland durchgeführt und dabei die 13-jährige Caroline Bredlinger aus Eisenstadt am Becken getroffen. Das Mädchen erholt sich derzeit von der Schussverletzung, der geständige Schütze sitzt wegen Mordversuchs oder absichtlicher schwerer Körperverletzung im Justizzentrum Eisenstadt in U-Haft.

Er habe auf einen Stein gezielt und dabei versehentlich das Mädchen getroffen, hatte der Rechtsbeistand des Schützen versichert. Sein Mandant wolle das Schussopfer „großzügig entschädigen“, so Anwalt Christian Supper. Das im Becken des Mädchens zersplitterte Projektil soll nicht entfernt werden. Ob sich die Verletzung auf die Karriere der mehrfachen Landesmeisterin über 800 Meter auswirkt, ist noch ungewiss.