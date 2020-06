13-Jährige angeschossen: Schütze "bedauert"

Den Mordversuch weist Anwalt Supper vehement zurück, sein Mandant habe weder vorsätzlich noch absichtlich auf die Gruppe der Jugendlichen geschossen.

Zudem habe er das Repetiergewehr nur für ein "Luftdruckgewehr" gehalten. Staatsanwaltschaftssprecher Roland Koch bestätigte, dass auch gegen einen zweiten Beschuldigten ermittelt werde. Dabei handelt es sich anderen Informationen zufolge um den Halbbruder des Schützen. Zu klären ist hier unter anderem die Legalität der Waffe. Der Großhöfleiner war anfänglich selbst inhaftiert, weil ihn der Schütze zunächst belastet hatte.

Wie geht es dem Opfer? Das in drei bis vier Teile zersplitterte Projektil dürfte im Becken der Spitzen-Leichtathletin bleiben. " Caroline muss sich jetzt einmal zwei Wochen schonen", dann werde man weitersehen – auch, was die sportliche Zukunft der mehrfachen Landesmeisterin über 800 Meter betreffe, sagte ihre Mutter Ursula Bredlinger am Donnerstag. Aus heutiger Sicht sei ein Antreten bei der Staatsmeisterschaft im kommenden Februar nicht ausgeschlossen.

Die Mutter denkt auch daran, den Schützen zivilrechtlich zu belangen: "Der Mann gehört an allen Ecken und Enden bestraft." Hat er sich zumindest entschuldigt? "Nein", sagt Bredlinger.

"Mein Mandant wird die erstmögliche Gelegenheit nutzen, sich zu entschuldigen", versichert der Anwalt.