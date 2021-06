Gutes Klima und übles Kraut auf Menüplan des burgenländischen Landtags

Auf Antrag der Grünen sollen danach in einer Aktuellen Stunde „umfassende und seriöse Konzepte“ sowie umgesetzte und geplante Maßnahmen diskutiert werden, sagte Grünen-Klubobfrau Regina Petrik im Vorfeld. Bodenschutz, Klimaneutralität und die zuletzt mehrfach diskutierte „Fotovoltaikoffensive“ des Landes stehen im Zentrum, so Petrik. Sie will darauf achten, dass Landeshauptmann Doskozil „Klimaschutz nicht zum Marketingschmäh verkommen lässt“.

Die ÖVP Burgenland will in der Sitzung unter anderem über die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und den öffentlichen Verkehr diskutieren. Bereits zum zweiten Mal im Landtag diskutiert wird der Bericht des Landesrechnungshofs (BLRH) zur Landesimmobiliengesellschaft BELIG (jetzt LIB), zu dem Mitte Mai bereits ein Sonderlandtag stattgefunden hat.

Der BLRH hatte den Bericht der Staatsanwaltschaft übermittelt (die hatte bis Mittwoch noch nicht entschieden, ob Ermittlungen aufgenommen werden), weil problematische Sachverhalte festgestellt wurden, die nicht widerspruchsfrei geklärt werden konnten.