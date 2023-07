Günstiges Fahrwasser für die FPÖ: Parteichef Petschnig im Interview

Und auch dahinter würden einige politische Talente aufgebaut, verrät Petschnig: „Wir haben bereits etliche Kandidaten unter 25 Jahren, die sich in den Gemeinderäten bewähren. Das wird bei der Listenerstellung natürlich berücksichtigt.“ Was eine mögliche Zusammenarbeit mit anderen Parteien nach der Landtagswahl betrifft, will Petschnig niemanden ausschließen: „Das würde die Optionen einschränken und wäre nicht gut fürs Land.“

Urlaub in Griechenland

Bevor es im Herbst aber wieder ans politisch Eingemachte geht, steht für Petschnig noch ein Urlaub auf dem Programm – auf einer griechischen Insel, die bisher von Bränden verschont wurde.