Grüne sehen Fortbestand des Uhudlers wieder in Gefahr

Jetzt verhandeln die EU-Kommission, das EU-Parlament und Mitgliedstaaten wieder über die Anbauflächen für Direktträger-Weine und über den Uhudler. Während die Kommission den weitreichendsten Vorschlag hat, will das EU-Parlament gar keine Neupflanzungen. Der Rat geht sogar noch einen Schritt weiter und will die komplette Streichung der Sonderposition des „vitis labruscas“. Dies würde bedeuten, dass die jetzige Ausnahmeregelung für den Uhudler so nicht weiterlaufen kann.

Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen schlägt Alarm: „Wenn sich die Mitgliedstaaten hier durchsetzen, können wir uns vom Uhudler verabschieden, denn dann fällt auch die Ausnahmeregelung.“