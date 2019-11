Tiroler Winzer brennt ersten Uhudler-Gin

Was ihn auch auf die Idee brachte, den ersten Uhudler-Gin in Maria Bild zu brennen. „Gin ist ein Kultgetränk, so wie der Uhudler und in Verbindung ist es ein spannendes regionales Getränk“, sagt Gratl. Der hochprozentige Gin mit Uhudlertraubennote ist auch schon fürs Erste verkauft. „Die erste Charge des ,Gin Uh‘ mit rund 1.500 Flaschen haben wir schon am Markt“, sagt Gratl.