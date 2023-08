Grüne kritisieren Führungsstil Doskozils als „antifeministisch“

Dass die Landesholding Burgenland einen zweiten Geschäftsführer bekommt, kommt bei den Oppositionsparteien aus unterschiedlichen Gründen nicht gut an. Wie berichtet, soll die Holding, in der knapp 80 Betriebe gebündelt sind, laut LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) aufgrund ihrer „Größe und Komplexität“ eine neue Organisationsstruktur erhalten. Die Ausschreibung läuft. Der bisherige Alleingeschäftsführer Hans Peter Rucker will sich für den wirtschaftlichen Bereich wieder bewerben. Für den neuen technischen Bereich zeigt Gerald Goger von der Landesimmobiliengesellschaft (LIB) Interesse.

➤Lesen Sie mehr: Holding soll noch heuer Doppelspitze bekommen