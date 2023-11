Grüne im Burgenland suchen neue Geschäftsführung

Die Partei inserierte die Stellenanzeige in den sozialen Medien. "Im Zuge der Neuerungen gibt es ein neues Team", für das anstehende "Superwahljahr" werde daher per Anfang Februar eine neue Landesgeschäftsführung gesucht, so die neue Parteichefin.

Haider-Wallner wurde im Oktober bei der Landesversammlung in diese Funktion gewählt. Anfang 2025 gilt es dann die Landtagswahl zu schlagen.

