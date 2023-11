Verdacht auf Verhetzung: Grüne zeigen FPÖ-Klubobmann Tschürtz an

Der FPÖ-Politiker stelle laut Grünen einen direkten Zusammenhang zwischen den Kindern und Straftätern her. Das sorgte bereits in der Sitzung für Empörung des Grünen Landtagsklubs. Klubobfrau Regina Petrik, will es nicht bei Zwischenrufen in der Sitzung belassen.

„Das ist nicht nur ein ekelhafter Versuch, Kinder für die eigene parteipolitische Propaganda zu missbrauchen. Ich habe einen begründeten Verdacht der Verhetzung gemäß §283 StGB. Das will ich durch eine Anzeige prüfen lassen", verlautet Petrik. Am Montag wird sie eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft einbringen und ersuchen, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.