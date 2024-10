Grüne Burgenland nominieren Kandidaten für Landtagswahl

Im Rahmen ihrer 58. Landesversammlung am Samstag, 12. Oktober (10 Uhr), im Hotel Vital in Bad Tatzmannsdorf , werden die Plätze drei bis sechs vergeben.

Für den dritten Listenplatz bewirbt sich die Knowledge Managerin Margit Paul-Kientzl, Gemeinderätin in Winden am See und Bezirkssprecherin Neusiedl am See. Auf Platz vier möchte Philip Juranich, Referent aus Unterpullendorf.

Der stellvertretende Landessprecher ist Gemeinderat der Liste Mi skupa – Miteinander und war burgenländischer Spitzenkandidat der Grünen bei den Nationalratswahlen.