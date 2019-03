Gründerinnen auf der Überholspur

Jennifer Plank ist Unternehmerin; seit zehn Jahren ist sie als Heilmasseurin selbstständig. "Bereut habe ich den Schritt nicht, hart war es am Anfang trotzdem", sagt die Südburgenländerin.

Begonnen hat sie gleich nach ihrer Ausbildung in Wien. "Dort einen Kundenstock aufzubauen war schwer, es hat aber geklappt", sagt Plank. Nach ihrem Umzug zurück ins Burgenland, musste sie aber wieder bei Null anfangen. Die Praxis wurde ins Wohnhaus integriert; "einen Kundenstock hatte ich schnell wieder aufgebaut", erzählt die Unternehmerin. "Auch mit meinem Kind passt es jetzt sehr gut, ich muss es nur fünf Minuten in die Kinderkrippe bringen und kann dann am Vormittag arbeiten", sagt Plank. Ihr Mann ist Pendler und arbeitet in Wien.