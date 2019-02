Fräulein Brösels Gespür für Schnaps

Nach einem Aufenthalt während des Studiums in New York erschien ihr Wien zu klein. „Bekannte haben mir den Big Apple of Germany empfohlen – Berlin“, sagt Drobits. Da sie nebenbei bei einer Agentur arbeitete, die in Wien und Berlin Büros hatte, zog sie in die deutsche Hauptstadt. „Ich habe mich in die Stadt verliebt und wurde mit offenen Armen empfangen“, sagt die Südburgenländerin. Sie arbeitete im künstlerischen Bereich. Privat versorgte sie sich über den Postweg mit heimischen Weinen, die auch im Bekanntenkreis schnell Anklang fanden. So kam die Idee für ihren Getränkehandel, „Fräulein Brösels Weinerwachen“. „Ich habe den Geschmack getroffen, denn diesen Wein gab es zu der Zeit in Berlin nicht“, sagt Drobits, die seit 2010 in der Berliner Gastronomieszene Weine aus Österreich, der Slowakei und Tschechien vertreibt.