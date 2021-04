Großer Umbau bei McDonald’s im Burgenland

Für die Modernisierungsoffensive eingeplant sind Investitionen von elf Millionen Euro. Ab Mai wird die McDonald’s-Filiale in Eisenstadt komplett neu gebaut. „Mit über 300 Sitzplätzen und dem Einsatz neuester und auch nachhaltiger Technologien“. kündigt Schwerla an. Damit die Eisenstädter auch während der Bauarbeiten nicht auf Burger verzichten müssen, wird währenddessen das erste McDonald’s Pop-up-Restaurant Österreichs auf dem Parkplatz des EZE Shoppingcenters eröffnet. Im Juni wird dann die Neugestaltung des Restaurants in Mattersburg in Angriff genommen, gefolgt von der Erweiterung in Parndorf im September. Der Umbau des McDonald’s Restaurants in Neusiedl ist für Anfang 2022 geplant.