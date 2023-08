In den Zelten findet neben den Drei-Mann-Teams auch die eigenen Griller, Kühlschränke und Bänke Platz. „Grille und Beilagen haben die Teams selber mit, die anderen Sachen wie Kohle und Gas werden gesponsert“, erklärt Forjan. Elektrische Grills sind nicht erlaubt.

Was ebenfalls in den Zelten zu finden sein wird, sind Spendenboxen für „Rettet das Kind“. Besucherinnen und Besucher können bei jedem Teamzelt sowie im Eingangsbereich spenden – der Eintritt zum Event ist übrigens frei.

➤ Mehr lesen: Unwetter: Millionenpleite eines bekannten Shops für Grillgeräte und Outdoorküchen

Was von der Jury-Verkostung übrig bleibt, darf von den Gästen im Anschluss an die Bewertung probiert werden, für das leibliche Wohl ist also rundum gesorgt. Alle zwei Jahre will Forjan eine Landesmeisterschaft im Burgenland abhalten. Den ersten Bewerb versteht er als „Testballon“, der Organisationsaufwand sei neben dem Beruf doch sehr hoch.