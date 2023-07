Wildpinkeln und Grillen im Freien: Diese "Sünden" können teuer werden

Grillen ist im Freien verboten. Pinkeln auch. Viele scheinen von diesen Regelungen nur nichts mitbekommen zu haben. Spüren tun sie es aber spätestens dann, wenn eine Strafe zu bezahlen ist. Und die kann es oft in sich haben. Ein Bußgeld-Vergleich des Informationsportals Betrugstest.com zeigt, in welchen Städten in Österreich die Strafen für verbotenes Grillen und Urinieren im Freien sowie das falsche Entsorgen von Zigarettenstummeln am höchsten ausfallen. Und in welchen sie am niedrigsten.

Pinkeln im Freien

Wer kennt es nicht: Man ist draußen unterwegs und muss plötzlich aufs Klo. Jedoch scheint keines in der Nähe zu sein. Der eine oder andere Busch bietet sich in diesem Moment als einzige Option an, um sich von der Last zu befreien. Doch die richtige Last folgt erst danach, wenn man dabei von der Polizei erwischt wird.