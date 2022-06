Grasski-Mekka Rettenbach könnte Zuwachs bekommen

Für den in diesem Jahr 35 Jahre werdenden Verein aus dem Bezirk Güssing wäre dies jedoch kein Novum. 2014 versuchten schon die Speed-Herren des US-Skiteams auf der rund 300 Meter langen Piste mit Grasskiern ihr Glück. Laut Mirth wolle man sich noch mit den Kollegen vom Schiclub Güssing abstimmen.

Jürgen Szerencsits, Obmann des Güssinger Vereins, habe in den letzten Jahren mit seinem Verein auch schon überlegt, ob man das Fahren auf Grün nicht probieren möchte. „Wir wollten da schon mal was machen, grundsätzlich sind wir aber Alpin-Fahrer“, so der Obmann.