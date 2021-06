Gols hat sich für eine „Neue Mitte“ entschieden

Das Wahlergebnis ist deutlich ausgefallen: „Projekt C“ von Thomas Sieberer & Team hat bei der Bürgerbefragung über die Neugestaltung des Golser Hauptplatzes mit 41 Prozent der abgegeben Stimmen klar das Rennen gemacht.

3.556 Wahlberechtigte waren am Sonntag dazu aufgerufen, sich für einen von drei Entwürfen zu entscheiden. 1.189 Stimmen wurden letztlich abgegeben (davon 102 per Briefwahl), was einer Wahlbeteiligung von 33,44 Prozent entspricht.