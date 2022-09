Gold für Österreich beim europäischen Blumenschmuckwettbewerb

Im Mittelpunkt des Jurybesuchs in Bad Sauerbrunn standen seine vielen umweltgerechten Konzepte und die weiteren Zukunftspläne, die der Kurort demnächst realisieren wird. Sehr beeindruckt zeigten sich die JurorInnen beispielsweise vom nachhaltigen Verkehrsprojekt, den guten Strategien hinsichtlich der Bodenversiegelung und der effizienten Energiegewinnung durch Photovoltaik und Solarpaneele.

Lobende Anerkennung fanden auch die zahlreichen öffentlichen Grünflächen, mit dem Hügelland, dem Kurpark mit seiner Schubert-Allee sowie dem Rosengarten als den Highlights.

Umwelterziehung für Groß und Klein

Die Jury war zudem beeindruckt von den zahlreichen Beispielen, wie Umwelterziehung - für Jung und Alt - erfolgreich gelingen kann: vom Kräutergarten der VolksschülerInnen bis zur Kurpost und zum „Outdoor Schooling“. Besonders angetan waren die Jurorinnen und Juroren auch vom Engagement des Kindergartens, wo Projekte wie der Naturparkkindergarten, ein Kneipp-Zertifikat und der Löwenzahnhonig schon die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft für nachhaltiges Denken und Handeln sensibilisiert.

Ein sehr emotionaler Höhepunkt war die Pflanzung eines Baumes zu Ehren von Herbert Titz, der sich stets voller Engagement für die Entente Florale eingesetzt hat und der 2020 leider verstorben ist.

Internationale Preisverleihung in Balatonfured/Ungarn

Am Samstag der Vorwoche wurden im ungarischen Balatonfured die europäischen Teilnehmer ausgezeichnet. „Ich möchte mich bei Bürgermeister Gerhard Hutter und seinem Team bedanken, die allen TeilnehmerInnen und den vielen internationalen Gästen einen unvergesslichen Abschluss des heurigen Wettbewerbs beschert haben“, so die Vizepräsidentin des Blumenbüros Österreich Andrea Rauch, „und ich freue mich sehr darüber, dass unser österreichischer Teilnehmer, der Kurort Bad Sauerbrunn, zum schönsten Blumendorf Europas gekürt wurde.“

Andrea Rauch: „Teilnahme ist eine Teamleistung“

Die Vorbereitungszeit für die Entente Florale beträgt für die heimischen Kandidaten rund 1,5 Jahre. „Der Erfolg bei den Auszeichnungen gibt uns hier recht“, so Andrea Rauch. Denn Österreich erzielt bei der Entente Florale regelmäßig erstklassige Platzierungen, so wie auch in diesem Jahr.

„Unsere beiden österreichischen Jurymitglieder, Herr Ing. Martin Wagner und Frau Elisabeth Tinschert, arbeiten in der Vorbereitung eng und intensiv mit den jeweiligen Gemeinden und Städten zusammen. Denn beim Jurybesuch kommt es auf jedes kleinste Detail an, wie zum Beispiel auf einen exakt einzuhaltenden Zeitplan“, erklärt Rauch.

Die Auswahl der Kandidaten verantwortet hierzulande übrigens das Blumenbüro Österreich, das bereits im Vorfeld abklärt, ob sich der jeweilige Kandidat mit seinen Projekten auch im europäischen Wettbewerb durchsetzen kann. Interessierte Gemeinden und Städte sind herzlich willkommen: „Wir freuen uns auf jede Gemeinde und jede Stadt, die an der Entente Florale teilnehmen möchte“, so Andrea Rauch.