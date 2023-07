Gleichberechtigtes Duo leitet Burgenlands Krankenhausgesellschaft

Seit dem vorzeitigen - einvernehmlichen - Ausscheiden von Hubert Eisl per Ende Februar steht der Chirurg Stephan Kriwanek allein an der Spitze der burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft, die seit Kurzem Gesundheit Burgenland heißt. Das bleibt noch einige Monate so. Denn mit Franz Öller wurde am Dienstag zwar der Eisl-Nachfolger für den kaufmännischen Part präsentiert, aber der 49-jährige Gesundheitsökonom Öller kann den Dienst im Burgenland u. a. wegen der Kündigungsfrist wohl erst Anfang Dezember antreten. Öller werde aber sicher schon vorher "den einen oder anderen Tag" im Burgenland sein, sagte LH Hans Peter Doskozil bei der Präsentation der Krages-Führung in Eisenstadt.

Öller war bis vor wenigen Tagen Geschäftsführer der Tauernkliniken GmbH im Salzburger Pinzgau, die zur Firmengruppe der Stadtgemeinde Zell am See gehört und Spitäler in Zell am See und Mittersill mit insgesamt 410 Betten und 1.100 Mitarbeitern betreibt, außerdem die Privatklinik Ritzensee in Saalfelden.