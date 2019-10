Gewaltschutzzentrum: "Über 60-Jährige suchen öfter Hilfe"

Der Fünffachmord in Kitzbühel, bei dem ein 25-Jähriger am Sonntag eine ganze Familie getötet haben soll, erschüttert derzeit ganz Österreich. „Einen Mordfall hatten wir im Burgenland zum Glück in der letzten Zeit nicht“, sagt die Leiterin des Gewaltschutzzentrums Burgenland, Karin Gölly.

Nichtsdestotrotz steige die Zahl der – zu etwa 80 Prozent weiblichen – Klienten an.

Die Beratung für Opfer von häuslicher Gewalt und Stalkingopfern am Standort Oberwart, aber auch bei den mobilen Beratungen im ganzen Land, wird immer öfter in Anspruch genommen.

Zum 20-jährigen Bestehen der Einrichtung zieht Gölly Bilanz.