Jüngere Gewaltopfer suchen Hilfe

Vier Morde an Frauen in NÖ und Wien binnen weniger Tage – die aktuellen Geschehnisse sind auch im Gewaltschutzzentrum Burgenland mit Sitz in Oberwart ein heißes Thema. „Wenngleich derart ausufernde Gewalttaten im Burgenland selten sind“, räumt die Leiterin des Gewaltschutzzentrums, Karin Gölly ein. Einen Mordfall an einer 75-Jährigen hat es im November in Rohrbach (Bez. Mattersburg) gegeben.

In dem Fall liegt nun auch das Obduktionsergebnis vor, sagt Roland Koch von der Staatsanwaltschaft auf KURIER-Anfrage: Die Pensionistin wurde mit sieben Messerstichen in das Herz getötet. Der Verdächtige, ein 31-jähriger Arbeiter, konnte rasch gefasst werden – er befindet sich Untersuchungshaft. Das Motiv für die Tat sollen zwei Zierkissen gewesen sein, die der 31-Jährige aus dem Haus der Pensionistin stehlen wollte.

Eine derartige Eskalation von Gewalt zu vermeiden ist Intention des Gewaltschutzzentrums. „Auffällig ist, dass in letzter Zeit mehr junge Frauen bei uns Hilfe suchen“, sagt Gölly. Früher suchten vorwiegend Klientinnen im Alter zwischen 35 und 50 Jahren Rat und Hilfe, Klientinnen zwischen 19 und 21 Jahren seien „Ausreißer“ gewesen. „Doch wir haben festgestellt, dass im Vorjahr vermehrt Frauen zwischen 20 und 30 Jahren zu uns gekommen sind.“ Das sei auch „ein Stück weit Generationensache“. Früher sei die Hemmschwelle, um Hilfe zu bitten, größer gewesen.