Warum ein fünfjähriger Bub 14 Monate auf eine OP warten soll

Jüngst gab LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) bekannt, das Land investiere „gezielt in die Modernisierung der medizinischen Infrastruktur“ im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Zwei neue Computertomografen und ein Magnetresonanztomograf sollen „Wartezeiten verkürzen“.

Familie K. aus dem Bezirk Neusiedl am See (Name der Redaktion bekannt) kann sich davon nichts „abschneiden“. Ihr fünfjähriger Sohn braucht keine Hightech-Medizin, sondern bloß die Entfernung eines lästigen Polypen aus der Nase – und sollte auf die Operation mehr als 14 Monate warten.