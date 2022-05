Geschichte Raidings erwacht zu neuem Leben

So wie etliche andere Ortschaften im Bezirk Oberpullendorf feiert auch Raiding dieses Jahr das 800-Jahr-Jubiläum. In der Urkunde von 1222 wird aber nicht explizit die Ortschaft genannt, sondern der Raidingbach. Historikerin Maria Rois-Erhardt hat recherchiert und die Geschichte ihrer Heimatgemeinde aufgearbeitet.

Am kommenden Freitag lässt Rois-Erhardt mithilfe von historischen Gegenständen und den entsprechenden Erläuterungen die Geschichte Raidings bei einem Vortrag im Pfarrzentrum Raiding (ab 18 Uhr) lebendig werden.

Etwa zwei Jahre lang hat die Historikerin geforscht und unzählige Gespräche geführt, um die Entwicklung des Ortes zu dokumentieren. Auch die Bevölkerung habe sich beteiligt. „Es haben 100 Leute Beiträge geliefert unter anderem mit Fotos, Erzählungen, alten Urkunden und Rechnungen. Daraus ist dann das Buch erstanden, das derzeit noch in Arbeit ist“, schildert die Historikerin. Das Werk mit dem Titel „Wir von der g’scheitn Seitn – Szenen aus dem Dorf.Leben.Raiding“ soll in etwa zwei Monaten erscheinen. Spannend verspricht es bereits am Freitag zu werden: Für die „Zeitreise“ hat Rois-Erhardt Original-Gegenstände mit im Gepäck.