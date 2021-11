Gemeinschaftlich zur Energiewende

„Die Wertschöpfung bleibt in der Gemeinde und Energieimporte können deutlich verringert werden“, sagt Buchinger. Teilnehmen an der Gemeinschaft können sowohl Energiekonsumenten, also reine Stromempfänger, als auch sogenannte Prosumer. Das sind jene, die sowohl Strom produzieren, als auch konsumieren. „Die Teilnehmer einer EEG profitieren durch geringere Netzkosten und den Entfall diverser Stromabgaben.“ Die Höhe der Kostenersparnis hänge vor allem vom Anteil des Stroms ab, den man aus der Gemeinschaft bezieht, bzw. an diese verkaufen kann. Buchinger nennt ein Beispiel: Bei 30 Prozent Strom aus der EEG komme man auf eine Ersparnis von 13 Prozent der Stromrechnung. Das klinge zwar bescheiden, aber – so gibt Buchinger zu bedenken – man müsse auch die steigenden Strompreise im Auge behalten. Durch die Teilnahme an einer EEG seien die Kosten eben kalkulierbar.

BLOP! will jetzt das Interesse der Bevölkerung ausloten. Frühestens im Frühjahr soll der „Austausch von Strom“ stattfinden. Infos gibt’ unter der WhatsApp-Nummer 0680/5511391.

Land setzt auf Bürgerbeteiligung

Bereits im Sommer wurde das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) vom Parlament beschlossenen. Wegen der noch fehlenden Zustimmung der EU-Kommission könnte es zu Verzögerungen kommen. „Es ist nicht auszuschließen, dass wir ein novelliertes EAG brauchen“, erklärte laut dem Brancheninformationsdienst „energate“ der zuständige Sektionschef im Klimaschutzministerium, Jürgen Schneider, vor kurzem in Wien.

Es gebe mit der Kommission „sehr intensive Diskussionen und fast täglich einen Austausch“, sagte Schneider. Besonders beim Fördersystem für die Windkraft gibt es offenbar Diskussionsbedarf.

Obwohl das EAG noch nicht fix sei, so hätten dennoch bereits etliche Gemeinden im Burgenland ihr Interesse an einer Energiegemeinschaft bekundet, sagt ein Sprecher der Energie Burgenland (EB).

Das Burgenland wolle bis 2030 klimaneutral werden – zehn Jahre früher als der Bund – erklärten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und der Vorstandsvorsitzende der Energie Burgenland, Stephan Sharma, im Sommer. Dafür forciere das Land sowohl den Ausbau der Windkraft als auch den der Fotovoltaik.

Neben der Nutzung von geeigneten Freiflächen soll der Einbau von Fotovoltaikanlagen auf Dächern von gemeindeeigenen, privaten und Firmengebäuden helfen, dieses Ziel zu erreichen. Dächer von Landesimmobilien werden deshalb mit Fotovoltaikanlagen bestückt. 18.000 Quadratmeter landeseigener Dachfläche seien geeignet, so die für Klimaschutz zuständige LH-Vize Astrid Eisenkopf.

Seit Mai bietet die Energie Burgenland zudem Fotovoltaikanlagen als Mietmodell an. Die Energie Burgenland kümmert sich um Planung, Bau und Inbetriebnahme der Anlage bis zu einer genutzten Dachfläche von 100 Quadratmetern. 350 Fixabschlüsse gibt es bereits, dazu weitere 1.500 Anfragen. „Das Interesse übersteigt unsere Erwartungen“, heißt es dazu von der EB.