Sensation: „Sehr gute Nachrichten“ für den Klimaschutz

Mitte der vergangenen Woche vermeldete die Universität von Melbourne in Australien eine Sensation. Erstmals konnten Forscher darlegen, dass das Klimaziel, die Erderwärmung „unter 2 °C“ zu halten, eingehalten werden kann.

Der Pferdefuß? Das Ziel ist nur erreichbar, wenn alle Staaten ihre abgegebenen Klimaschutzversprechen auch einhalten, allen voran die Klimaneutralität, für Österreich bis 2040, für die EU und die USA bis 2050, für China bis 2060 und für Indien bis 2070. Derzeit läuft der Klimagipfel in Glasgow.

Trotzdem: „Das ist eine gute Nachricht, sogar eine sehr gute Nachricht“, sagt Professor Keywan Riahi im Gespräch mit dem KURIER. Riahi gilt als einer der einflussreichsten Klimawissenschaftler, er forscht im Süden Wiens im IIASA, dem „Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse“ und er ist Autor des aktuellen, sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarates IPCC.

Wie der Zufall so will, erzählt Riahi, habe er gerade mit dem Autor der Studie, Professor Malte Meinshausen, in Melbourne per Videochat konferiert, als der KURIER ihn um seine Einschätzung der Studie bat. „Professor Meinshausen hat für diese Studie alle Klimaschutzversprechen aller Staaten aufaddiert und sich angeschaut, wer aller langfristige Ziele hat.“ Inzwischen seien jedenfalls 90 Prozent aller Volkswirtschaften dabei: „Wenn man alle diese Versprechen zusammenzählt, kommen wir bis Ende des Jahrhunderts auf eine Erwärmung von knapp unter 2 °C, konkret auf 1,9°C.“