Neuer Anlauf zum weltweiten Klimaschutz in Glasgow

2020 musste die Konferenz wegen der Corona-Krise verschoben werden, somit sind besonders viele Kapitel offen. Und es geht um viele Billionen Euro, die die reichen Nationen in den eigenen Klimaschutz investieren müssen, als auch für ärmere Staaten ausgeben müssen.

Das zentrale Ziel, dass die Klimamaßnahmen so weit erhöht werden, dass diese im Einklang mit den Paris-Zielen stehen, wird in Glasgow wohl (noch) nicht erfüllt – und nicht wenige Experten machen die schwache Vorbereitung der britischen Regierung von Boris Johnson dafür verantwortlich. Das inoffizielle Motto bleibt aber – das 1,5-°C-Ziel soll am Leben erhalten werden.