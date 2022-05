Gemeinschaften als Lösung für hohe Energiekosten?

Das Land bietet für Gemeindevertreter an der Akademie Burgenland Online-Seminare sowie eine Broschüre, die gemeinsam mit dem Bund erarbeitet wurde, über die ersten Grundlagen für die Umsetzung. Die genauen rechtlichen Rahmenbedingungen sind aber noch offen, räumte Eisenkopf ein, hierzu warte man auf Details aus dem Erneuerbare Energien-Gesetz.

Laut Martin Zloklikovits, Geschäftsführer der Forschungs- und Innovations GmbH, ist das Interesse an den Gemeinschaften groß. Konkret in Umsetzung sind im Burgenland aktuell zwei, eine davon etwa im Raum Stegersbach. Sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen bekannt sind, können sie starten. Ein Forschungsprojekt zur Strom- und Energieautarkie läuft derzeit in Neudörfl. Bürgermeister Dieter Posch (SPÖ) berichtete ebenfalls von großem Interesse in der Bevölkerung.

Das erste eineinhalbstündige Seminar an der Akademie Burgenland beginnt am Mittwoch. Die Teilnehmer werden etwa über die Umsetzung der Erneuerbare Energie-Gemeinschaften, die Gestaltungsprozesse in den Gemeinden, steuerliche und buchhalterische Themen, Gesellschaftsformen und Fördermöglichkeiten informiert, erklärte Akademie Burgenland-Geschäftsführerin Bettina Frank.