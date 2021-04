Was sind Energiegemeinschaften und warum sind sie so wichtig?

Welche Bedeutung haben Energiegemeinschaften aus Ihrer Sicht für unsere Energiesysteme?

Sharma: Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, müssen alle im Boot sein. Mit den Energiegemeinschaften können mehr BürgerInnen als bisher eine aktive Rolle im Energiesystem spielen - und vor allem nicht nur jene, die sich eine eigene PV-Anlage leisten können. Gemeinsam können wir so den überregionalen Stromtransport und Stromimport reduzieren. Es geht aber letztendlich auch darum, dass jede und jeder Einzelne sich der eigenen Verantwortung für eine grüne Energiezukunft bewusst wird. Es ist unser Beitag, den wir zur Klimawende leisten können. Und es sind unsere Kinder, für die wir diese Anstrengung unternehmen.

Die sogenannten „Prosumer“ sind bei Energiegemeinschaften essentiell. Sind die BurgenländerInnen fleißige EnergieerzeugerInnen?

Die Burgenländerinnen und Burgenländer ziehen schon seit Jahren mit uns an einem Strang in Sachen Windkraft und Photovoltaik. Das ist die beste Voraussetzung für unser Vorhaben, das Burgenland zur ersten klimaneutralen Region der Welt zu machen. Viele wollen Teil der Energiewende sein und wissen, dass sie auch die regionale Wertschöpfung erhöhen, wenn sie lokal erzeugte Energie von anderen Teilnehmern in einer Energiegemeinschaft verbrauchen. Das haben uns die Gespräche mit unseren Kunden klar gezeigt. Aber dieses Vertrauen unserer Kunden ist auch ein Auftrag für uns als Unternehmen: Wir wollen dieses Vertrauen durch leistbare Produkte mit fairen Preisen zurückzahlen.

Ihr Unternehmen hat bereits Projekte mit Energiegemeinschaften umgesetzt – wie ist hier die Resonanz?

Wir haben sehr viele Informationen gewonnen und sehr gutes Feedback erhalten. Eine wichtige Erkenntnis: Es bedarf vieler unterschiedlicher Varianten, die den jeweils optimalen Mix an technischen, ökonomischen und sozialen Elementen umsetzen. Energiegemeinschaften sind so individuell wie die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Damit können wir aber auch maßgeschneiderte Lösungen für das optimale Ergebnis bieten.

Wir haben dafür einerseits in der Energie Burgenland Pilotprojekte mit auserwählten KundInnen am Laufen, die uns unmittelbar die Anwendungsfreundlichkeit unserer Lösungen und Angebote zeigen. Diese werden bald auf den Markt kommen. Andererseits sind wir Teil vieler Forschungsprojekte über unser Innovations-Labor Green Energy Lab, in denen wir die neusten technischen Möglichkeiten erproben: vom Blockchain-Einsatz bis hin zur intelligenten Nutzung von Smart Meter Daten.