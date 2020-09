Gemeinderat verabschiedet sich nach 38 Dienstjahren

Abschied

Ausgeschieden ist auch die Grün-Gemeinderätin Maria Racz. Die Ersatzgemeinderätin der Grünen Dagmar Frühwirth-Sulzer konnte allerdings nicht an der Sitzung am Donnerstag teilnehmen. „Weil das Mandat der Grünen nicht besetzt ist und die Bezirkswahlbehörde noch keinen Bescheid ausgegeben hat, wer der nächste Gemeinderat ist, musste es so sein“, sagt Amtsleiter Roland Poiger. Sonst wäre die komplette Sitzung ungültig gewesen. „Wir haben nicht gedacht, dass dieses Prozedere so lange dauert, deshalb habe ich an der Sitzung als Zuschauer teilgenommen“, sagt Frühwirth-Sulzer im KURIER-Gespräch. Bis zur nächsten Zusammenkunft des Gemeinderates wollen die Grünen alle Formalitäten erfüllen, damit Frühwirth-Sulzer als Gemeinderätin angelobt werden kann.