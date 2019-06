SPÖ erfuhr in letzter Minute von Abberufung der Amtsleiterin

Die jüngste Gemeinderatssitzung von Dienstag schlägt noch immer Wellen. Wie der KURIER berichtet hat, wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Amtsleiterin abberufen. Die SPÖ rund um Stadtrat Karl Heinz Gruber und Ewald Hasler erklärte am Montag in einer Presseaussendung, „dass die SPÖ-Gemeinderatsfraktion im Vorfeld nicht in die Entscheidung einbezogen und nicht rechtzeitig informiert worden ist“. So soll die SPÖ erst sieben Minuten vor der Gemeinderatssitzung über den Tagesordnungspunkt 6b Rathaus, Amtsleitung informiert worden sein. „Diese Vorgangsweise ist sehr fragwürdig und gefällt der SPÖ-Fraktion überhaupt nicht“, meint Hasler. „Wir haben vor der Abstimmung noch jedem Gemeinderat klar gemacht, dass das eine Entscheidung mit großer Tragweite ist und massive Auswirkungen und Folgen haben kann“, erklären die SPÖ-Gemeinderäte.