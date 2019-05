Oberwarter Amtsleiterin vom Gemeinderat abberufen

Über die Maßnahme in Kenntnis gesetzt wurde die Amtsleiterin der südlichen Bezirkshauptstadt am Mittwochnachmittag. Am Freitag sollen auch die Mitarbeiter des Gemeindeamts über den Fall und die weitere Vorgangsweise informiert werden. Im Gesetz heißt es außerdem, dass „dem abberufenen Leiter eine Verwendung zuzuweisen ist, die seiner bisherigen Entlohnungsgruppe entspricht. Steht eine solche Verwendung nicht zur Verfügung, so ist ihm – auch ohne Zustimmung – eine Verwendung der nächstniedrigeren Entlohnungsgruppe zuzuweisen.“