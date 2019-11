250.000 Euro veruntreut? Feuerwehrleute im Visier der Justiz

"Große Dimension"

Der Schaden, so war am Freitag zu erfahren, soll laut einem Insider eine „große Dimension“ haben. Es soll sich demnach um einen Betrag in der Höhe von rund 250.000 Euro handeln.

Bei den Verdächtigen soll es sich um zwei höherrangige, ehrenamtliche Mitglieder handeln. Eines der beiden ist bereits zu einer anderen Wehr gewechselt, das andere sei schon im Ruhestand.