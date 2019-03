Feuerwehrkommandant des Amts enthoben

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat das Bezirksfeuerwehrkommando Güssing Ende Jänner in der Freiwilligen Feuerwehr Wörterberg durchgegriffen und den Kommandanten Hannes L. seines Amts enthoben. Unstimmigkeiten gab es vor allem in kameradschaftlicher Hinsicht. „Er hat Unruhe in das ganze Feuerwehrteam gebracht. Von seinem Stellvertreter und anderen Schlüsselfunktionären wurde schon gesagt, dass sie zurücktreten wollen, wenn er bleibt“, sagt Wörterbergs Bürgermeister Kurt Wagner im KURIER-Gespräch: „Es ist wie beim Fußball, kommt die Mannschaft mit dem Trainer nicht mehr aus, muss der eben seinen Platz räumen und nicht die Mannschaft.“