Gebäudebrand in Eisenstadt Umgebung: Niemand verletzt

In Großhöflein (Bezirk Eisenstadt Umgebung) ist in der Nacht auf Mittwoch der unbewohnte Teil eines Einfamilienhauses in Flammen gestanden. Vier Feuerwehren der Umgebung waren im Einsatz, verletzt wurde laut dem Bezirksfeuerwehrkommando niemand.

Das Feuer brach gegen 2.00 Uhr Früh aus noch unbekannter Ursache aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren mehrere Atemschutztrupps im Einsatz. Ein Übergreifen auf die Nachbarobjekte konnte verhindert werden, die Nachlöscharbeiten im Dachstuhl dauern aber noch an, hieß es weiters.

