Gasthaus öffnete trotz Verbot: Wirt droht hohe Strafe

Ein Gasthaus im burgenländischen Bezirk Oberwart soll auch in den vergangen Wochen seine Gäste "versorgt" haben, aber nicht etwa, wie so viele andere Gastro-Betriebe, durch Abhol- und Lieferservice. Es soll in den vergangenen Wochen trotz des Verbots aufgrund der Corona-Krise geöffnet haben.

Der Wirt wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Oberwart angezeigt, bestätigte die Polizei am Mittwoch einen Bericht des ORF Burgenland. Laut dem Bericht seien zumindest zwei Vorfälle bekannt, es drohe eine Geldstrafe von bis zu 30.000 Euro.