Gasexplosion in Mehrparteienhaus im Burgenland: 60-Jähriger verletzt

Bei einer Gasexplosion in einem Mehrparteienhaus in Baumgarten (Bezirk Mattersburg) ist in der Nacht auf Dienstag ein 60-Jähriger verletzt worden. Der Wohnungsbesitzer wurde in den Schockraum des Spitals Wiener Neustadt gebracht. Das Objekt wurde gesperrt, die betroffene Wohnung stark beschädigt, teilte die burgenländische Polizei in einer Aussendung mit. Ermittlungen des Landeskriminalamts waren im Gange.

Die Einsatzkräfte rückten kurz nach 23.30 Uhr aus. Die Explosion ereignete sich im zweiten Stock eines Gebäudes mit sechs Wohneinheiten. Neben dem 60-Jährigen, der ins Krankenhaus transportiert wurde, wurde laut Landessicherheitszentrale eine weitere Person an Ort und Stelle versorgt. Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Mattersburg, Schattendorf und Baumgarten.