Gas: AK-Burgenland-Präsident traf Lenzing-Betriebsräte

Der burgenländische Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch hat am Donnerstag Betriebsräte der Firma Lenzing Fibers in Heiligenkreuz getroffen. „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nicht doppelt zum Opfer der Energiekrise werden. Hier muss rasch gehandelt werden um Einkommen und Arbeitsplätze zu schützen“, so Michalitsch in einer Aussendung. Er sieht die Bundesregierung gefordert.

Das Unternehmen hat beim Arbeitsmarktservice Kurzarbeit angemeldet, man befinde sich im Vorverfahren, erklärte ein Lenzing-Sprecher gegenüber der APA. Am Standort im Südburgenland sind 340 Mitarbeiter tätig, von der Kurzarbeit wäre ein Großteil betroffen.