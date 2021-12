Für Darts-Profi „Rasto“ ist die Welt nicht mehr bloß eine Scheibe

„Allein schon, wenn du das Gebäude siehst, weißt du, dass das was ganz Besonderes ist.“ Michael Rasztovits erinnert sich an seinen ersten Besuch im Alexandra Palace in London. Im „Ally Pally“ wird seit 2007 die Darts-WM ausgetragen. Rund um den Jahreswechsel lassen dort die Besten der Welt ihre Pfeile fliegen. Der 37-jährige Oberpullendorfer, der in der Darts-Szene den Spitz- und Kampfnamen „Rasto“ hat, stand dort vor sechs Jahren ebenfalls an der Scheibe.

Dieses Jahr hat ihm nur ein Sieg gefehlt, um wieder in der Kathedrale des Darts spielen zu dürfen. Er hat das Finale des Qualifikationsturniers in Eisenstadt gegen John Michael verloren. Während der Grieche am 18. Dezember im Ally Pally gegen Martijn Kleermaker spielt, erlebt der Burgenländer wie Hunderttausende andere Fans das Flair dieser Veranstaltung nur im Fernsehen. „Für jeden, der ernsthaft Darts spielt, ist das Antreten bei der WM natürlich ein Traum“, sagt Rasztovits.

Einzigartige Stimmung im „Ally Pally“

Das Ally Pally hat aber emotional viel mehr zu bieten. „Hier spürst du die Leute so richtig.“ Die sind meist verkleidet, klatschen, schreien, feiern und feuern die Spieler an. „So eine Stimmung gibt es bei keinem anderen Turnier.“ Ähnlich fühlen sich Fußballer, wenn sie im Wembley-Stadion spielen. „Oder im Old Trafford.“ Dort, in Manchester, wollte er sich mit einigen Dartsspielern ein Spiel in der Champions League anschauen, es gab aber keine Karten mehr.

Michael Rasztovits spielt schon seit ein paar Jahren in der Spitze des Spitzen-Sports. Er war bei einem Turnier der European Tour unter den besten 16. Dieses Jahr schlug er bei den Turnieren der Players Championship schon Kapazunder wie Glen Durrant, Simon Whitlock und die ehemaligen Weltmeister Raymond van Barneveld und Rob Cross.