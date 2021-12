Dartspielerin Fallon Sherrock: "Bin Profi und keine Kuriosität"

Darts-Spielerin Fallon Sherrock hält nicht viel davon, dass auf sie als Frau bei Turnieren besonders geschaut wird. "Ich bin eine professionelle Darts-Spielerin und keine Kuriosität. Letztendlich nehme ich an Darts-Veranstaltungen teil, die für alle offen sind und nicht als Frau in einem Männer-Event", sagte die 27-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor der WM, die am kommenden Mittwoch im Alexandra Palace in London beginnt.