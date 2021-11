Revanche für WM-Pleite? Darts-Star Suljovic gegen die "Fallon-Mania"

2019 schlug Fallon Sherrock bei der WM Ted Evetts und Mensur Suljovic, ehe sie gegen Chris Dobey verlor. Seit diesen Auftritten im legendären Alexandra Palace in London hat sie den Spitznamen „Queen of the Palace“. Die gelernte Friseurin liebt die Verkleidung und optische Verwandlung bei Instagram, Snapchat und TikTok. Mal singt sie mit geflochtenen Mädchen-Zöpfen, dann wieder zeigt sie sich als Fan des Disco-Filmklassikers Grease mit John Travolta und Olivia Newton-John.